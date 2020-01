Mit einem Leckerbissen beginnt das Jahr 2020 in der AlpsHL: Tabellenführer Ljubljana ist zu Gast bei den zweitplatzierten Rittner Buam. Die Wölfe spielen in Asiago, die Broncos treten in Dornbirn gegen den ECB an und der HC Gröden empfängt Jesenice.Die Einzelheiten lesen Sie auf