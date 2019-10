Mit einer pompösen Präsentation wurde am Donnerstag in Mailand der 103. Giro d'Italia vorgestellt. Dabei wurde deutlich: Die Entscheidung über den Gesamtsieg könnte in Südtirol fallen – wenngleich hierzulande weder ein Etappenstart, noch eine Zielankunft geplant sind.Die Einzelheiten lesen Sie auf