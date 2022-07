Giro delle Dolomiti: Das Duell Gschnitzer gegen Donado geht weiter

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der 45. Giro delle Dolomiti wurde am Montag mit der zweiten Etappe fortgesetzt. Das Bergzeitfahren von Schluderns hinauf nach Tanas an den Hängen des Sonnenbergs entschieden Thomas Gschnitzer (Sterzing) und die Deutsche Janine Meyer für sich, die bereits beim Giro-Auftakt am Sonntag gejubelt hatten.