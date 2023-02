„Glaube, das war’s für heuer“: Hofer doch nicht zur WM?

Lukas Hofer erreichte am Samstag beim IBU-Cup in Obertilliach den enttäuschenden 53. Rang im Sprint. Nur wenige Stunden später teilte der italienische Wintersportverband FISI mit, dass der 33-Jährige nichtsdestotrotz für die Weltmeisterschaft in Oberhof nominiert wurde. Das letzte Wort ist aber wohl noch nicht gesprochen. Im nachfolgenden Interview äußert der Montaler seine ganzen Zweifel und spricht über ein frühzeitiges Saisonende (ab Minute 2.04). Copyright: IBU Biathlon & Studio K19 GmbH - Foto: © youtube.com