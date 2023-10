Glen Hanlons HCB-Comeback: „Habe meine Spieler vermisst“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Vorjahr führte er den HC Bozen an die Schwelle des ICE-Meistertitels, jetzt soll er den erfolgreichsten Eishockeyverein Italiens als Feuerwehrmann aus der Krise navigieren. Glen Hanlon hat am Montag seine Arbeit als neuer Trainer in der Landeshauptstadt aufgenommen. Auf ihn wartet eine große Herausforderung.