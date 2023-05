Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In den vergangenen zwei Wochen fanden im kroatischen Varazdin der Einzelweltpokal der U14, die Mannschafts- und Einzelweltmeisterschaft der U18 sowie die Mannschaftsweltmeisterschaft der allgemeinen Klasse im Kegeln statt. Weil Kegeln in Italien fast ausschließlich in Südtirol betrieben wird, bestanden die italienischen Nationalmannschaften auch nur aus heimischen Freizeitsportlern.