Sofia Goggia ist bei Eiseskälte schon heiß

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Speed-Auftakt steht bei den Damen vor der Tür. An diesem Wochenende werden die ersten Saison-Siegerinnen in Lake Louise gekürt. Sofia Goggia zeigte im Training am Mittwoch ihre Krallen, die Südtirolerinnen haben noch Luft nach oben.