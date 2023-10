Grandioser Turniersieg: Sinners Stern strahlt heller denn je!

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Platz 4 in der Weltrangliste, so hoch oben war Jannik Sinner in seiner Karriere noch nie. Am Mittwoch hat er eindrucksvoll gezeigt, dass die Tenniswelt gerade die beste Version des Südtirolers zu sehen bekommt. Er gewann das ATP-500-Turnier in Peking auf beeindruckende Art und Weise.