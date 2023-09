Gröden feiert sagenhaften Derbysieg nach Mega-Comeback

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag stand der nächste Spieltag in der Alps Hockey League auf dem Programm – und dieser hatte es in sich! Im Südtiroler Derby zwischen dem HC Gröden und den Wipptal Broncos siegten die Ladiner nach einer sagenhaften Aufholjagd. Unterland unterlag im Penaltyschießen, Meran ging in Cortina leer aus.