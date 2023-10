Gröden im Ladiner-Derby gefordert – Topspiele in der IHL

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Allerheiligen-Feiertag geht in Südtirol die erste Ladung von geballtem Eishockey über die Bühne. Am Wochenende folgt in der Alps Hockey League und in der Italian Hockey League dann der 2. Teil. Auf eines müssen die Südtiroler Fans aber verzichten, nämlich auf Duelle zweier einheimischer Klubs.