Gröden-Liebhaber Bennett: „Ich verzichte sogar auf das Einfahren“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Saslong ist immer für eine Überraschung gut. So auch am Donnerstag, als Bryce Bennett dem favorisierten Aleksander Aamodt Kilde auf den letzten Drücker den Sieg wegschnappte. Was die Protagonisten nach dem ersten von drei Gröden-Rennen zu sagen hatten, lesen Sie hier.