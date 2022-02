Große Abwesende und einige Transfers: Der Landesliga-Check

Nachdem am vergangenen Wochenende schon erste Nachholspiele über die Bühne gegangen sind, startet die Landesliga an diesem Samstag und Sonntag so richtig durch. Auf dem Programm steht der 17. Spieltag, der im Herbst ausgefallen war. Vor Beginn der Rückserie wollte s+ wissen: Welche Transfers haben die 18 Klubs getätigt und wie sieht die Verletzten-Situation aus? Hier gibt’s die Hintergründe.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz