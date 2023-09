Große Ernüchterung: Foxes verlieren auch in Belfast

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Vier Partien, vier Niederlagen: So hat sich der HCB Südtirol Alperia seinen Start in die Champions Hockey League wahrlich nicht vorgestellt. Am Samstagabend legten die Füchse bei den Belfast Giants einen Auftritt hin, der mehr Fragen als Antworten hinterlässt.