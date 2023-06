Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Sie kam, sah und siegte wie schon 2022 in der Domstadt: Natalia Grossman hat am Samstagabend in souveräner Manier den Boulder Weltcup in Brixen gewonnen. Vor ausverkauftem Haus komplettierten Chaehyun Seo aus Südkorea und die Serbin Stasa Gejo das Podium. Am Sonntag geht das große Südtiroler Sportfest im Zeichen des Klettersports mit dem Halbfinale (11 Uhr) und Finale (20 Uhr) der Männer zu Ende.