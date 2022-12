Grünes Licht für das Weltcup-Jubiläum auf der Saslong

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dem FIS Skiweltcup in Gröden steht am 16. und 17. Dezember 2022 nichts mehr im Wege. Nach der positiven Schneekontrolle am Samstag wurde die 55. Saslong Classic am letzten Wochenende vor Weihnachten offiziell vom internationalen Ski- und Snowboardverband bestätigt.