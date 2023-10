Grünes Licht für Weltcup-Auftakt in Sölden

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dem 30-Jahr-Jubiläum des Weltcup-Auftakts in Sölden steht nichts mehr im Wege. Der Internationale Skiverband FIS hat am Donnerstag die Austragung der Riesentorlauf-Rennen der Frauen und Männer am 28. und 29. Oktober für ungefährdet erklärt.