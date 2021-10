Der Biathlon-Weltcup in Antholz ist die größte Sportveranstaltung in Südtirol. Im Jänner dieses Jahres musste das Event wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Das war jedoch nur eine einmalige Sache: Im kommenden Winter kehren die Fans in die Südtirol Arena zurück.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz