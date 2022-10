Gsieser Aufschwung und die Parallele des Trainers mit Maradona

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Schon in der letzten Saison startete die SPG Gsies stotternd in die Meisterschaft. Das war heuer nicht anders. In den ersten 3 Spieltagen gab es gegen Latzfons (0:4), Gröden (0:3) und Schabs (0:3), ebenso viele Niederlagen. Das Torverhältnis deprimierend: 0:10. Nicht für die Gsieser-Kicker, denn dann folgte die Wende. In den letzten 3 Runden siegte die Spielgemeinschaft zu Hause gegen Lüsen und Reischach (jeweils 2:1) und holte gegen Rasen Antholz einen Punkt.