Guardiola unter Druck: „Man wird an diesem Wettbewerb gemessen“

Am Dienstag stehen in der Champions League zwei Achtelfinal-Duelle auf dem Programm, die jeweils Spannung versprechen. Inter hofft nach dem Hinspiel-Sieg gegen Porto auf ein Erfolgserlebnis in der Königsklasse, während ManCity daheim gegen Leipzig unter Druck steht.