Gut-Behrami profitiert von den Nerven der Azzurre

In einem für italienische Skifans herzzerreißenden zweiten Durchgang in Soldeu (Andorra) schafften es Marta Bassino und Federica Brignone nicht, die ausgezeichnete Ausgangslage in einen Erfolg zu verwandeln. Die Siegerin hieß schlussendlich, wie so oft in dieser Disziplin, Lara Gut-Behrami.