Gut-Behrami und Brignone grinsen im Nebel von Kvitfjell

Das Super-G-Rennen am Sonntag in Kvitfjell (NOR) war eine zähe Geschichte. Fast 3 Stunden lang dauerte der Wettbewerb, der schon verspätet begonnen hat. Nebel machte den Athletinnen und der FIS-Jury das Leben schwer. Am Ende jubeln Federica Brignone über den Tagessieg und Lara Gut-Behrami, die der kleinen Kugel weiter nähergekommen ist.