Gut-Behrami verhindert österreichischen Doppelsieg

Die Heimrennen in Altenmarkt-Zauchensee hätten für die Österreicherinnen nicht besser verlaufen können. Beim abschließenden Super-G am Sonntag, den Lara Gut-Behrami gewann, landeten wie bereits am Vortag zwei rot-weiß-rote Athletinnen auf dem Podest. Die Azzurre gingen unterdessen leer aus.