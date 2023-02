Gute Nachrichten für Italiens Biathlon-Team

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Samstagnachmittag bei der Biathlon-WM in Oberhof die Nachricht, dass Lisa Vittozzi an der Damen-Verfolgung nicht teilnehmen könne. Am Sonntag wurde sie dann aus azurblauer Sicht beim Wettkampf auch schmerzlich vermisst. Nun gibt es allerdings wieder gute Nachrichten.