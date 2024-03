Halbfinale in Indian Wells: Auch starker Wind lässt Sinner kalt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Langsam, aber sicher wird diese Serie unheimlich: Jannik Sinner gewann am Donnerstag beim Masters-1000-Turnier von Indian Wells sein 19. Match in Folge. Kontrahent Jiri Lehecka wirkte wie viele Gegner in der laufenden Saison machtlos, ratlos und chancenlos.