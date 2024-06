Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dieser Tag geht in die heimische Sportgeschichte ein, denn Jannik Sinner ist die neue Nummer 1 der Welt! Und er kann bei den French Open in Paris nach wie vor von seinem zweiten Grand-Slam-Triumph träumen. Am Dienstag bezwang der Sextner im Viertelfinale Grigor Dimitrov und profitierte fast zeitgleich von der verletzungsbedingten Aufgabe von Novak Djokovic.