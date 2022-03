Halmos Flirt mit Bozen: „Würde gerne bleiben“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat eine Seuchensaison erlebt und erstmals den Playoff-Einzug in der ICE (ehemals EBEL) verpasst. Beim HCB bahnt sich ein einschneidender Umbruch an, vor allem, was die Import-Spieler betrifft. Was passiert aber mit dem wohl populärsten aller Gastarbeiter, Mike Halmo?