Sein Vertrag läuft im Sommer aus, ein Hannes Fink in dieser Verfassung kann aber für den FC Südtirol auch in Zukunft noch sehr wertvoll sein. Der Rittner war nicht nur wegen seines Gold-Treffers gegen Vis Pesaro der überragende Akteur am Sonntag im Drususstadion. Alle Spieler-Noten hier in der Einzelkritik.







Die Einzelheiten lesen Sie auf