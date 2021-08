Mit dem Wissen, dass Valentino Rossis Abschiedstour in dessen 26. Saison als Fahrer begonnen hat, geht die Motorrad-WM am Sonntag in Österreich in die zweite Saisonhälfte. Der Italiener wurde nach seinem angekündigten Rücktritt mit Lob zugeschüttet.Die Einzelheiten lesen Sie auf