Hauchdünner Sieg: Rodlerinnen jubeln in Kanada

Dieser Erfolg hat sich angebahnt: Marion Oberhofer (Rodeneck) und Andrea Vötter (Völs), die zum Saisonauftakt in Igls schon zwei Mal das Podest erklommen hatten, feierten am Samstagabend in Whistler (Kanada) ihren historischen ersten Weltcupsieg im Doppelsitzer.