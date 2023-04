Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Hauptrundensieger Milwaukee Bucks droht in den Playoffs der NBA das schnelle Aus. Das beste Team der regulären Saison verlor am Montagabend (Ortszeit in den USA) in der ersten Runde das vierte Spiel bei den Miami Heat mit 114:119 und liegt in der Best-of-Seven-Serie bereits mit 1:3 zurück. Miami fehlt damit nur noch ein Sieg zum Einzug ins Viertelfinale.