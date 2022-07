HC Pustertal: Der Kapitän bleibt an Bord

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Er steht für den HC Pustertal wie kein zweiter Akteur der Wölfe: Armin Hofer. Jetzt hat der 35-Jährige sein Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängert. Der Kapitän bleibt also an Bord und geht in seine 19. Saison an der Rienz.