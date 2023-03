HCB-Kapitän Frank: „Aktuell spiele ich den Beruhiger“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Als großer Favorit ist der HCB Südtirol Alperia in das Viertelfinale gegen die Black Wings Linz gegangen. Doch nach drei Spielen führt der Außenseiter die Best-of-7-Serie mit 2:1 an. Am Dienstagabend ab 19.15 Uhr steigt in Linz Spiel 4. Zuvor stand uns HCB-Kapitän Daniel Frank im Interview Rede und Antwort.