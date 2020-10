Satte 8 Spiele stehen für den HCB Südtirol Alperia in den nächsten 17 Tagen auf dem Programm. Den Anfang macht das Heimspiel gegen die Graz 99ers, das am Freitag (19.45 Uhr) in der Eiswelle ansteht. Während einige Akteure vor der Rückkehr stehen, hat es Verteidiger Ivan Tauferer schlimmer erwischt.Die Einzelheiten lesen Sie auf