HCB-Zeugnis, Teil 2: So schneiden Stürmer und Trainer ab

Seit Dienstag ist die Saison des HCB Südtirol Alperia vorzeitig beendet – für uns also an der Zeit, einen Blick zurück zu werfen und die Bozner Spieler anhand ihrer Leistungen in insgesamt 51 Meisterschaftsspielen zu analysieren. Wir machen das mit klassischen Schulnoten in unserem großen Abschlusszeugnis. Nachdem im 1. Teil die Defensivspieler bewertet wurden, sind nun die Stürmer und Trainer an der Reihe.Die Einzelheiten lesen Sie auf