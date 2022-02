Am Montag hatte Federica Brignone mit einigen Aussagen zu ihrer Zukunft und den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina aufhorchen lassen – was dem italienischen Wintersportverband FISI offenbar ziemlich ungelegen kam. Flugs folgte eine „Präzisierung“ der Brignone-Worte.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz