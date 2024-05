„Heint gian miar nimmer hoam“: Meran in Serie B aufgestiegen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Südtirol hat eine zweite Serie-B-Mannschaften. Neben den Männern des FC Südtirols wird in der kommenden Saison auch Meran in der zweithöchsten italienischen Spielklasse vertreten sein. Das Frauenteam aus der Kurstadt hat am Pfingstsonntag mit einem 4:3-Heimsieg den Titel fixiert.