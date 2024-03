Helmissimo-Gladiatoren in den Startlöchern

Vorbereitungen laufen seit Monaten

Schon seit Tagen ist das Rennen ausgebucht und so werden an die 250 Skifanaten, darunter auch gar einige ehrgeizige Skidamen am Helm auf 2000 m Seehöhe an den Start gehen. - Foto: © Harald Wisthaler

Rennen schon seit Tagen ausgebucht

Alles ist angerichtet für die 14. Ausgabe des 3 Zinnen- Helmissimo . Am Samstag treffen sich die besten Amateursportler der alpinen Skiwelt in der 3 Zinnen-Region zur Feier eines Sportfestes, das seit Jahren Symbolcharakter hat.Athletinnen und Athleten aus 11 Nationen haben ihre Teilnahme angekündigt. Trotz des Krieges vor den Toren Europas wollen auch Sportler aus der Ukraine am längsten Riesentorlauf des Pustertales teilnehmen. Selbst Stargäste wie die österreichische Skiweltmeiterin Michaela Kirchgasser oder Südtirols WM- und Olympiamedaillensammler Manfred Mölgg konnten sich letzthin dem 3 Zinnen- Helmissimo nicht entziehen.Das Organisationsteam,das sich ausschließlich aus Mitgliedern des Amateursportvereins Helm-Vierschach Raiffeisen zusammensetzt, arbeitet seit Monaten auf Hochdruck an der Vorbereitung des Rennens.„Wir haben rund 130 freiwillige Mitarbeiter, die für einen sauberen und reibungslosen Ablauf des 14. Helmissimo sorgen werden“ gibt sich Sportclubpräsident Daniel Mussi überzeugt. Auch die äußeren Bedingungen sind für den Renntag am Samstag vielversprechend.In der Nacht soll es kälter werden und so ist für den Start um 9 Uhr mit einer pickelharten Piste und hoher Geschwindigkeit zwischen den Toren zu rechnen. Das Teilnehmerfeld hat gegenüber den vergangenen Jahren zugenommen. Erstmals soll nämlich unter den Teilnehmern des 3 Zinnen Helmissimo , des Lussarissimo und der Grödner Gardenissima eine Mittelmeerkreuzfahrt verlost werden.Schon seit Tagen ist das Rennen ausgebucht und so werden an die 250 Skifanaten, darunter auch gar einige ehrgeizige Skidamen am Helm auf 2000 m Seehöhe an den Start gehen. Nicht dabei ist heuer die 8-fache „Miss Helmissimo “ und Siegerin der letztjährigen Auflage, Karoline Trojer. Dafür gibt es bei den Herren ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen dem amtierenden Titelgewinner Stefan Lussnig aus Kärnten und seinen Widersachern Julian Kritzinger, Matthias Oberhammer und Daniel Klettenhammer.Der Volksfestcharakter beim 14. Helmissimo ist bereits im Vorfeld garantiert, denn Vierschach hat erneut alles aufgeboten, um den Skisportbegeisterten aus ganz Europa unvergessliche Momente zu Füßen der einzigartigen Dolomitenkulisse bescheren zu dürfen.