Herrmann-Wick hält sich Wierer vom Leib

Sie hatte bis zum letzten Rennen an den Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Sprint-Weltcup geglaubt, letzten Endes ist der Traum aber nicht in Erfüllung gegangen: Dorothea Wierer musste am Samstag in Oslo (Norwegen) Denise Herrmann-Wick den Vortritt lassen.