Historisch: Monza steigt in die Serie A auf

Silvio Berlusconi und Adriano Galliani, die historischen Macher von Milan, sind zurück in der Serie A. Ihr neuer Verein Monza gewann am Sonntagabend das Playoff-Finale gegen Pisa und wird in der kommenden Saison damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der höchsten italienischen Fußballliga spielen.