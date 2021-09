Venezia schaffte in der vergangenen Saison nach 19 Jahren die Rückkehr in die Serie A. Nachdem der Klub aus Venedig an den ersten beiden Spieltagen noch punktlos blieb, gab es am Samstag einen Sieg. Auch für FCS-Coach Paolo Zanetti war es ein besonderer Nachmittag.Die Einzelheiten lesen Sie auf