Hitziges Playoff-Duell: Buam gleichen aus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Trotz vieler Absenzen ist es den Rittner Buam am Dienstagabend in Klobenstein gelungen, die Halbfinal-Serie gegen den HDD Jesenice auf 1:1 auszugleichen. Das Spiel bot dabei reichlich Zündstoff – so wie in den Playoffs üblich.