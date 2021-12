Nach dem Weltcup-Slalomauftakt in Val d’Isere am Sonntag läuft der Countdown für den Europacup-Slalomauftakt: Er findet am Mittwoch, 15. Dezember (10/13 Uhr) in Obereggen statt. Die provisorische Meldeliste wird angeführt vom Franzosen Clement Noel, Sieger von Val d’Isere, und dem Briten Dave Ryding, guter Fünfter beim Weltcupauftakt.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz