Hungrige Südtiroler beißen auch den Spitzenreiter

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol war am Sonntag gegen Tabellenführer Frosinone ganz nah dran am großen Coup, gab den Sieg in der Nachspielzeit aber aus der Hand. Dennoch: Der Aufsteiger ist mittlerweile seit unglaublichen zwölf Spielen ungeschlagen.