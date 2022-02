1988 gewinnt Hubert Strolz Kombi-Gold in Calgary, 2022 erringt Johannes Strolz Kombi-Gold in Yanqing. Vater und Sohn mit jeweils einem Olympia-Sieg in derselben alpinen Ski-Disziplin, das allein ist eine große Schlagzeile wert. Aber die Geschichte hinter der Geschichte macht das Ganze einzigartig.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz