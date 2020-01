Ganz Südtirol hat darauf gewartet und in knapp 2 Wochen ist es endlich soweit. Dann beginnt die Biathlon-WM in Antholz. Am Donnerstag wurde das heimische Sportereignis des Jahres im Rahmen einer Pressekonferenz im Parkhotel Laurin in Bozen vorgestellt.Die Einzelheiten lesen Sie auf