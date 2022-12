In Gröden ist alles angerichtet

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit der Prämierung des Siegers der letztjährigen Dolomites Val Gardena Südtirol Ski Trophy wurde die 55. Saslong Classic am Montag eingeläutet. Bryce Bennett wurde im Rahmen einer Feier auf Lisa’s Alm direkt an der Grödner Abfahrtsstrecke geehrt. Bereits am Dienstag, 13. Dezember steht das erste und einzige Abfahrtstraining auf dem Programm.