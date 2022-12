In Obereggen gewinnt ein unbekannter Franzose

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Maierl-Piste in Obereggen verlangte den Europacup-Athleten auch heuer alles ab. Nur 46 der 108 gestarteten Athleten sah die Zielfahne. Am Ende triumphierte der (noch) relativ unbekannte Franzose Steven Amiez. Leere herrscht im Klassement, wenn man nach Südtirolern sucht. Nur Matteo Canins kam in die Top 30.