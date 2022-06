In s'Hertogenbosch: Seppi schafft den Sprung in das Hauptfeld

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nachdem das zweite Qualifikations-Match von Andreas Seppi am Sonntag aufgrund von Regen ausgefallen war, wurde es am Pfingstmontag nachgeholt. Am Ende steht der Südtiroler dank einem Dreisatzsieg (7:5, 6:7/5:7, 6:3) im Hauptfeld des ATP-250-Turniers.