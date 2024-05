In Sterzing gibt es eine neue Fußball-Euphorie

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Amateurfußball in Sterzing stand für einige Zeit so gut wie still. In den letzten Jahren hat die Vereinsführung aber ein neues Projekt aus dem Boden gestampft, das nun im Aufstieg in die 2. Amateurliga mündete. Doch das soll nur der Anfang sein.