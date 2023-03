Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Gianni Infantino ist wie erwartet als FIFA-Präsident im Amt bestätigt worden. Der 52 Jahre alte Schweizer wurde am Donnerstag beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Kigali (Ruanda) zum insgesamt dritten Mal an die Spitze gewählt. Die Abstimmung erfolgte per Akklamation – die Delegierten zeigten mit Applaus ihre Zustimmung. Infantino war der einzige Kandidat.